“La verità, vi prego, sull’amore” è una poesia di W.H. Auden del 1930 in cui chi la scrive si pone, con una certa spigliatezza, la domanda delle domande. Che cos’è l’amore?

Una incontrovertibile verità letteraria, almeno secondo Il BoLive, che ci ha fatto un podcast e una interessante serie di articoli, è che “I romanzi d’amore piacciono a tutti”

In questa terza puntata vi proponiamo il romanzo Lieto fine di Isaac Rosa, uscito nel 2023 per Einaudi, ma pubblicato in Spagna nel 2018.