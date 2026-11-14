La macchina di Giovanna Iacovone era stata trovata più volte su stalli riservati, e il sindaco Vito Leccese l’aveva criticata duramente
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Fonte: il Post
La vicesindaca di Bari si è dimessa dopo le polemiche sui suoi parcheggi irregolari
14 Nov 2026 • 0 commenti
La macchina di Giovanna Iacovone era stata trovata più volte su stalli riservati, e il sindaco Vito Leccese l’aveva criticata duramente
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