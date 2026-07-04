Foto di un viaggio del papa simbolico per molte ragioni, tra cui quella di aver preferito l’isola siciliana nel giorno delle celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti
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Fonte: il Post
La visita di Leone XIV a Lampedusa
4 Lug 2026 • 0 commenti
Foto di un viaggio del papa simbolico per molte ragioni, tra cui quella di aver preferito l’isola siciliana nel giorno delle celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti
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