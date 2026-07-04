un sito di notizie, fatto dai commentatori

La visita di Leone XIV a Lampedusa

La visita di Leone XIV a Lampedusa

4 Lug 2026 di hookii0 commenti

Foto di un viaggio del papa simbolico per molte ragioni, tra cui quella di aver preferito l’isola siciliana nel giorno delle celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti
Continua a leggere: La visita di Leone XIV a Lampedusa
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.