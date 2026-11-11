«Mi pare che mentre le città diventano sempre più rumorose, la vita domestica stia diventando sempre più silenziosa, mettendoci in uno stato di continua attesa di un allarme»
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Fonte: il Post
La vita sonora delle case
11 Nov 2026 • 0 commenti
«Mi pare che mentre le città diventano sempre più rumorose, la vita domestica stia diventando sempre più silenziosa, mettendoci in uno stato di continua attesa di un allarme»
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