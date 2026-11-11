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La vita sonora delle case

La vita sonora delle case

11 Nov 2026 di hookii0 commenti

«Mi pare che mentre le città diventano sempre più rumorose, la vita domestica stia diventando sempre più silenziosa, mettendoci in uno stato di continua attesa di un allarme»
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Fonte: il Post


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