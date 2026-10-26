Il più importante campionato femminile di basket potrebbe concludersi in un’arena piccola, perché quella grande è occupata dall’NBA
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Fonte: il Post
La WNBA rischia di finire in un palazzetto da meno di 4mila posti
26 Ott 2026 • 0 commenti
Il più importante campionato femminile di basket potrebbe concludersi in un’arena piccola, perché quella grande è occupata dall’NBA
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