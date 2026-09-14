Il governo voleva aiutare le regioni in cui l’industria è più debole e incentivare gli investimenti tecnologici: finora non ha funzionato
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Fonte: il Post
La Zona economica speciale per il Sud non sta cambiando il Sud
14 Set 2026 • 0 commenti
Il governo voleva aiutare le regioni in cui l’industria è più debole e incentivare gli investimenti tecnologici: finora non ha funzionato
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