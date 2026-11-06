Le prime petroliere partite dai porti russi e dirette negli Stati Uniti hanno cambiato destinazione, e non c’è stato alcun ribasso dei prezzi per i consumatori
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Fonte: il Post
L’accordo di Trump e Putin per il gasolio non sta funzionando
6 Nov 2026 • 0 commenti
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