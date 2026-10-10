Non è abbastanza per far scendere i prezzi del carburante in modo consistente, e finirà soprattutto per legittimare il regime russo
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Fonte: il Post
L’accordo di Trump e Putin sul diesel potrebbe non servire a molto
10 Ott 2026 • 0 commenti
Non è abbastanza per far scendere i prezzi del carburante in modo consistente, e finirà soprattutto per legittimare il regime russo
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