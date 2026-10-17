Prevede di allentare i vincoli sulle emissioni previsti dal 2035, e incentivi per l’utilizzo di componentistica europea
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Fonte: il Post
L’accordo tra Francia e Germania sul futuro del settore automobilistico europeo
17 Ott 2026 • 0 commenti
Prevede di allentare i vincoli sulle emissioni previsti dal 2035, e incentivi per l’utilizzo di componentistica europea
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