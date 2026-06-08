Una commerciante di vini ha raccontato di essere stata aggredita da Francesco Silvestro, lui ha negato e sminuito l’aspetto fisico di lei
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Fonte: il Post
L’accusa di violenza sessuale a un senatore di Forza Italia
8 Giu 2026 • 0 commenti
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