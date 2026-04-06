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Fonte: il Post
L’aeroporto di Brindisi sarà senza carburante almeno fino alle 14 di martedì, e a Pescara e Reggio Calabria ci saranno limitazioni
6 Apr 2026 • 0 commenti
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