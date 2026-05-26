«Ben prima di una cultura, cercare di dare un senso agli eventi, di metterli in ordine, di distinguere le cose giuste da quelle ingiuste, è l’istintiva reazione di chi non vuole farsi travolgere dalla piena della Storia»
Continua a leggere: L’albero a cui tendiamo
Fonte: il Post
L’albero a cui tendiamo
26 Mag 2026 • 0 commenti
«Ben prima di una cultura, cercare di dare un senso agli eventi, di metterli in ordine, di distinguere le cose giuste da quelle ingiuste, è l’istintiva reazione di chi non vuole farsi travolgere dalla piena della Storia»
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.