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L’albero a cui tendiamo

L’albero a cui tendiamo

26 Mag 2026 di hookii0 commenti

«Ben prima di una cultura, cercare di dare un senso agli eventi, di metterli in ordine, di distinguere le cose giuste da quelle ingiuste, è l’istintiva reazione di chi non vuole farsi travolgere dalla piena della Storia»
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Fonte: il Post


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