Continua a leggere: L’allenatore della nazionale francese Didier Deschamps salterà Norvegia-Francia di venerdì per partecipare ai funerali della madre
Fonte: il Post
L’allenatore della nazionale francese Didier Deschamps salterà Norvegia-Francia di venerdì per partecipare ai funerali della madre
24 Giu 2026 • 0 commenti
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