Continua a leggere: L’allenatrice di ginnastica ritmica Livia Ghetti è stata sospesa per due anni per abuso fisico e psicologico su alcune atlete
Fonte: il Post
L’allenatrice di ginnastica ritmica Livia Ghetti è stata sospesa per due anni per abuso fisico e psicologico su alcune atlete
6 Mag 2026 • 0 commenti
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