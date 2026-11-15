Continua a leggere: L’Alta rappresentante Kaja Kallas ha detto che le forze europee hanno intercettato una nave della “flotta fantasma” russa nel Mediterraneo
Fonte: il Post
L’Alta rappresentante Kaja Kallas ha detto che le forze europee hanno intercettato una nave della “flotta fantasma” russa nel Mediterraneo
15 Nov 2026 • 0 commenti
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