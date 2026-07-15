In una lettera pubblicata sul Corriere della Sera e sul Secolo XIX, il giorno prima della sentenza di primo grado del processo in cui è imputato un suo predecessore
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Fonte: il Post
L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia si è scusato per il crollo del ponte Morandi
15 Lug 2026 • 0 commenti
In una lettera pubblicata sul Corriere della Sera e sul Secolo XIX, il giorno prima della sentenza di primo grado del processo in cui è imputato un suo predecessore
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