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L’amore che si fa

L’amore che si fa

8 Set 2026 di hookii0 commenti

«La terra, l’acqua, i campi coltivati, le montagne, le foreste, le bestie, le piante. E la cura che l’uomo deve averne per dare significato e valore alla sua presenza nel mondo»
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Fonte: il Post


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