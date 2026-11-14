L’anello di mia nonna

«Quando sono arrivata a Parigi, tre settimane dopo la sua morte, lei non c’era più. Nella mia testa c’era solo l’immagine sbiadita di lei malata. Il lutto fa pensare di aver perso tutto. Poi però succede una cosa strana: le persone ritornano. Ritornano nei gesti, nelle abitudini, negli oggetti dimenticati, in cose che non ricordavamo più di sapere. E quando ritornano non sono mai identiche a prima. Cambiano insieme a noi»

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Fonte: il Post