Continua a leggere: L’Antitrust ha avviato delle indagini su alcune aziende di cosmetici per possibili pratiche commerciali scorrette verso i minori
Fonte: il Post
L’Antitrust ha avviato delle indagini su alcune aziende di cosmetici per possibili pratiche commerciali scorrette verso i minori
27 Mar 2026 • 0 commenti
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