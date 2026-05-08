Secondo vari media avrebbe negato agli Stati Uniti l’uso di spazio aereo e basi militari nel proprio territorio, facendo così fallire “Project Freedom”
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Fonte: il Post
L’Arabia Saudita si è messa in mezzo al piano di Trump su Hormuz
8 Mag 2026 • 0 commenti
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