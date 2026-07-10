L’enorme tela è un pezzo di storia inglese, ma è sempre stata in Francia: ora è stata portata al British Museum con un viaggio molto delicato
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Fonte: il Post
L’arazzo di Bayeux è arrivato nel Regno Unito dopo quasi mille anni
10 Lug 2026 • 0 commenti
L’enorme tela è un pezzo di storia inglese, ma è sempre stata in Francia: ora è stata portata al British Museum con un viaggio molto delicato
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