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Fonte: il Post
L’arcidiocesi di San Francisco ha accettato di pagare 395 milioni di dollari alle vittime di abusi sessuali da parte del clero
30 Giu 2026 • 0 commenti
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