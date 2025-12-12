L’Argentina potrebbe essere una superpotenza

Un articolo di Tomas Pueyo, ricchissimo di mappe e infografiche, sulla geografia argentina. L’Argentina era una volta uno dei paesi più ricchi del mondo: ci sono varie spiegazioni del perché non lo sia più (è il tema del seguito di questo articolo, che però è a pagamento), ma quel che è certo è che ciò non è dovuto alla sua geografia, che al contrario le ha fornito moltissimi vantaggi. L’Argentina è l’ottavo paese più grande del mondo, è praticamente al sicuro da invasioni esterne, e comprende una pianura fertilissima dal clima temperato, perfetta per produrre ed esportare cibo: una sorta di versione sudamericana del bacino del Mississippi, con un’origine geologica molto simile. Il sistema fluviale costituito da Paraná, Uruguay e Paraguay assicura trasporti facili e unisce il paese ai suoi vicini, che sono costretti a passare attraverso Buenos Aires per commerciare col mondo. Tuttavia, l’Argentina è molto meno densamente popolata degli USA, ha storicamente ricevuto molti meno immigrati, e il suo sistema urbano è molto più centralizzato, incardinato su Buenos Aires e sulle città alle pendici delle Ande.
Argentina is basically the US of the Southern Hemisphere:
- Very similar defensibility, with oceans, mountains, and ice on three sides, and weak neighbors on the other
- The huge exception is Argentina’s neighbor, Brazil.
- Very similar land and climate, allowing for a world-class agriculture industry and cheap infrastructure.
- A very similar navigable river basin in the heartland, helping reduce transportation costs, and creating wealth and political harmony, all controlled from Buenos Aires.
- Huge, untapped mineral deposits.
Despite these striking advantages, Argentina has not been able to translate them into immigration and wealth. Geography is not destiny.
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.