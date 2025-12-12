L’Argentina potrebbe essere una superpotenza

Un articolo di Tomas Pueyo, ricchissimo di mappe e infografiche, sulla geografia argentina. L’Argentina era una volta uno dei paesi più ricchi del mondo: ci sono varie spiegazioni del perché non lo sia più (è il tema del seguito di questo articolo, che però è a pagamento), ma quel che è certo è che ciò non è dovuto alla sua geografia, che al contrario le ha fornito moltissimi vantaggi. L’Argentina è l’ottavo paese più grande del mondo, è praticamente al sicuro da invasioni esterne, e comprende una pianura fertilissima dal clima temperato, perfetta per produrre ed esportare cibo: una sorta di versione sudamericana del bacino del Mississippi, con un’origine geologica molto simile. Il sistema fluviale costituito da Paraná, Uruguay e Paraguay assicura trasporti facili e unisce il paese ai suoi vicini, che sono costretti a passare attraverso Buenos Aires per commerciare col mondo. Tuttavia, l’Argentina è molto meno densamente popolata degli USA, ha storicamente ricevuto molti meno immigrati, e il suo sistema urbano è molto più centralizzato, incardinato su Buenos Aires e sulle città alle pendici delle Ande.

Argentina is basically the US of the Southern Hemisphere: Very similar defensibility, with oceans, mountains, and ice on three sides, and weak neighbors on the other The huge exception is Argentina’s neighbor, Brazil.

Very similar land and climate, allowing for a world-class agriculture industry and cheap infrastructure.

A very similar navigable river basin in the heartland, helping reduce transportation costs, and creating wealth and political harmony, all controlled from Buenos Aires.

Huge, untapped mineral deposits. Despite these striking advantages, Argentina has not been able to translate them into immigration and wealth. Geography is not destiny.