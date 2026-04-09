Con una legge appena approvata dal parlamento, che secondo gli ambientalisti danneggerà parecchio le riserve idriche del paese
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Fonte: il Post
L’Argentina vuole facilitare le attività minerarie nelle zone dei ghiacciai
9 Apr 2026 • 0 commenti
Con una legge appena approvata dal parlamento, che secondo gli ambientalisti danneggerà parecchio le riserve idriche del paese
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