«Qualche anno più tardi ho ritrovato i classificatori e ho deciso che avrei ricominciato. Ho iniziato a frequentare negozi filatelici ed è subito tornata la solita, vecchia domanda, seguita da un’altra: “Ce l’hai il Gronchi rosa?”»
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Fonte: il Post
L’arte di collezionare francobolli (e di rispondere a chi ti chiede: perché?)
26 Ago 2026 • 0 commenti
«Qualche anno più tardi ho ritrovato i classificatori e ho deciso che avrei ricominciato. Ho iniziato a frequentare negozi filatelici ed è subito tornata la solita, vecchia domanda, seguita da un’altra: “Ce l’hai il Gronchi rosa?”»
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