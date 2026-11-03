Breve campionario di come l’hanno gestita alcuni leader autoritari, in attesa di vedere come andrà negli Stati Uniti e come la prenderà Trump
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Fonte: il Post
L’arte di perdere le elezioni e (non) negare la sconfitta
3 Nov 2026 • 0 commenti
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