Hanno infine ricevuto aiuti dall’ONU, e uno dei palestinesi è tornato dagli Stati Uniti per difendere la propria casa dai coloni israeliani
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Fonte: il Post
L’assedio delle famiglie palestinesi a Qusra va avanti da 10 giorni
18 Ago 2026 • 0 commenti
Hanno infine ricevuto aiuti dall’ONU, e uno dei palestinesi è tornato dagli Stati Uniti per difendere la propria casa dai coloni israeliani
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