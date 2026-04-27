Con l’evacuazione di Trump, i giornalisti sotto i tavoli, la conferenza stampa in abito da sera e chi nel frattempo ha continuato a mangiare
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Fonte: il Post
L’attacco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, con foto e video
27 Apr 2026 • 0 commenti
Con l’evacuazione di Trump, i giornalisti sotto i tavoli, la conferenza stampa in abito da sera e chi nel frattempo ha continuato a mangiare
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