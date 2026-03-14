Non sono state colpite le infrastrutture petrolifere dell’isola, fondamentali per l’Iran, ma quelle militari: è stato, insomma, una specie di avvertimento
Continua a leggere: L’attacco degli Stati Uniti all’isola di Kharg
Fonte: il Post
L’attacco degli Stati Uniti all’isola di Kharg
14 Mar 2026 • 0 commenti
Non sono state colpite le infrastrutture petrolifere dell’isola, fondamentali per l’Iran, ma quelle militari: è stato, insomma, una specie di avvertimento
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.