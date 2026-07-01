Vadym Iermolaiev viveva lì dal 2022, è sanzionato dal governo ucraino e ha un figlio implicato in una grande truffa: è stato ferito da una bomba
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Fonte: il Post
L’attentato a Montecarlo contro un oligarca ucraino
1 Lug 2026 • 0 commenti
Vadym Iermolaiev viveva lì dal 2022, è sanzionato dal governo ucraino e ha un figlio implicato in una grande truffa: è stato ferito da una bomba
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