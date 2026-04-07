Continua a leggere: L’attuale Segretario del Partito Comunista vietnamita sarà anche il presidente del paese, cosa che aumenterà molto i suoi poteri
Fonte: il Post
L’attuale Segretario del Partito Comunista vietnamita sarà anche il presidente del paese, cosa che aumenterà molto i suoi poteri
7 Apr 2026 • 0 commenti
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