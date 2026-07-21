Ha definito i comportamenti violenti «una ferita inflitta alla famiglia» dell’uomo morto mentre veniva immobilizzato dalla polizia
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Fonte: il Post
L’avvocato di Abderrahim Fakir ha criticato chi si è scontrato con la polizia a Bologna
21 Lug 2026 • 0 commenti
Ha definito i comportamenti violenti «una ferita inflitta alla famiglia» dell’uomo morto mentre veniva immobilizzato dalla polizia
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