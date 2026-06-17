Continua a leggere: L’azienda di abbigliamento Lululemon ha usato un tamburo giapponese in un evento sulla muraglia cinese, e i cinesi si sono arrabbiati
Fonte: il Post
L’azienda di abbigliamento Lululemon ha usato un tamburo giapponese in un evento sulla muraglia cinese, e i cinesi si sono arrabbiati
17 Giu 2026 • 0 commenti
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