Continua a leggere: L’azienda spaziale SpaceX ha annunciato che costruirà una seconda base di lancio per i propri razzi nello stato della Louisiana
Fonte: il Post
L’azienda spaziale SpaceX ha annunciato che costruirà una seconda base di lancio per i propri razzi nello stato della Louisiana
26 Ago 2026 • 0 commenti
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