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L’azionista più critico d’Italia

L’azionista più critico d’Italia

13 Apr 2026 di hookii0 commenti

Marco Bava fa da solo e da decenni quello che viene chiamato “azionariato critico” in grandi società come Eni e Stellantis, anche se farlo è sempre più difficile
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Fonte: il Post


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