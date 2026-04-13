Marco Bava fa da solo e da decenni quello che viene chiamato “azionariato critico” in grandi società come Eni e Stellantis, anche se farlo è sempre più difficile
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Fonte: il Post
L’azionista più critico d’Italia
13 Apr 2026 • 0 commenti
Marco Bava fa da solo e da decenni quello che viene chiamato “azionariato critico” in grandi società come Eni e Stellantis, anche se farlo è sempre più difficile
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