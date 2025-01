Un articolo di Architectural Digest Italia a firma Valentina Raggi presenta una serie di luoghi surreali in Italia, descrivendo architetture e paesaggi unici e affascinanti.

Questo elenco propone una sorta di percorso attraverso l’Italia più enigmatica e incantevole, tra architetture singolari e scenari straordinari.

Dalla Rocchetta Mattei, un castello nei pressi di Bologna famoso per il suo eclettico mix di stili architettonici e la storia del suo fondatore Cesare Mattei, al Tempio del Valadier, un santuario ottagonale situato nelle Marche, nascosto nella Gola della Rossa e di Frasassi. Non lontano da Firenze si trova anche il Castello di Sammezzano, celebre per i suoi stucchi policromi che riflettono influenze orientali.

L’articolo cita anche La Scarzuola, un convento in Umbria trasformato in “Città Ideale” dall’architetto Tomaso Buzzi, e Villa Palagonia a Bagheria, Palermo, nota come la “villa dei mostri” per le sue bizzarre sculture. Inoltre, a Palermo si trova La Zisa, un palazzo normanno-arabo famoso per le sue ingegnose soluzioni architettoniche.

Si torna in Toscana col Giardino dei Tarocchi e le sue sculture, creato dall’artista francese Niki de Saint Phalle. Non poteva mancare Bomarzo, un parco con sculture grottesche e giganti nel Lazio e , nella stessa regione, a Calcata, il Giardino Letterario Portoghesi-Massobrio, un giardino con vasche, piante e una biblioteca specializzata in architettura.

Sempre in Toscana l’Abbazia cistercense di San Galgano, nota per le sue mura senza tetto e la spada nella roccia.

Simbolo della Val Venosta il Campanile sommerso nel lago di Resia, mentre al sud troviamo una grotta leggendaria vicino a Napoli, l’antro della Sibilla Cumana e al centro Italia Castelluccio di Norcia, un borgo umbro famoso per la spettacolare fioritura dei suoi prati.