Diverse donne citate in un’inchiesta di Times e BBC hanno accusato David Sullivan di aver sfruttato il suo potere per costringerle a fare sesso con lui
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Fonte: il Post
Le accuse contro l’ex presidente del West Ham
8 Giu 2026 • 0 commenti
Diverse donne citate in un’inchiesta di Times e BBC hanno accusato David Sullivan di aver sfruttato il suo potere per costringerle a fare sesso con lui
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