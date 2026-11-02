Hanno mandato falsi messaggi d’allerta, ed è notevole che sia successo in entrambi i paesi a poche ore di distanza
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Fonte: il Post
Le app di emergenza in Russia e Ucraina sono state colpite da attacchi informatici
2 Nov 2026 • 0 commenti
Hanno mandato falsi messaggi d’allerta, ed è notevole che sia successo in entrambi i paesi a poche ore di distanza
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