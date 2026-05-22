Stava per firmare un ordine esecutivo che rivedeva il precedente approccio liberista, ma alla fine è stato dissuaso
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Fonte: il Post
Le aziende tecnologiche hanno convinto Trump a non regolare di più le AI, per ora
22 Mag 2026 • 0 commenti
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