Investendo su prodotti, eventi e collaborazioni col mondo della moda, sperano di apparire più attraenti in un momento in cui la loro reputazione è in calo
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Fonte: il Post
Le aziende tecnologiche ora vogliono essere cool
14 Mag 2026 • 0 commenti
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