Continua a leggere: Le azioni dell’azienda che gestisce i BTS sono calate, dopo che il loro primo concerto dal 2022 è stato meno partecipato del previsto
Fonte: il Post
Le azioni dell’azienda che gestisce i BTS sono calate, dopo che il loro primo concerto dal 2022 è stato meno partecipato del previsto
23 Mar 2026 • 0 commenti
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