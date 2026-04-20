Dai video fatti con l’intelligenza artificiale alle freddure su X distribuite dagli account delle ambasciate iraniane nel mondo
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Fonte: il Post
Le battute sarcastiche e le altre operazioni di propaganda del regime iraniano
20 Apr 2026 • 0 commenti
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