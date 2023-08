Le brevi lezioni di botanica di Jean-Jacques Russeau

Sulle pagine di PulpMagazine possiamo leggere una presentazione della riedizione, uscita nel 2021 a cura di Anna Faro per i tipi di Piano B, delle otto lettere scritte nel 1771 da Jean-Jacques Rousseau a Madame Delessert, una corrispondenza che aveva lo scopo di fornire all’amica del filosofo alcuni consigli per educare alla botanica la figlia giovinetta.

Le Brevi lezioni di botanica edite da Piano B sono impreziosite dalla riproduzione a colori di sedici tavole scelte di Pierre-Joseph Redouté che accompagnavano già l’edizione postuma del 1805. In queste lettere traspare lo spirito pedagogico e l’approccio pratico allo studio che il grande filosofo aveva dispiegato nelle sue opere maggiori.

ArtsLife presenta invece L’Atlante di botanica elementare di Jean-Jacques Rousseau, che contiene questa raccolta epistolare in un’edizione illustrata da Karin Doering-Froger (Ippocampo), pensata come una guida all’osservazione di quanto ci circonda con spirito intellettuale e pratico.

«Vado matto per la botanica: peggioro di giorno in giorno, non ho più che fieno nella testa, una di queste mattine diventerò anch’io una pianta, e ho già messo radici a Môtiers», scrive Rousseau, grande appassionato di botanica ed erboristeria. Per lui, lo studio della natura conduce alla virtù e alla saggezza ed è imprescindibile per tutti i filosofi.

Di queste lettere parla anche Raffaele Pisani sulle pagine del sito Filosofia e nuovi sentieri.

Ci vuole metodo e gradualità per arrivare ad una conoscenza autentica, perché il nome di una specie o di una famiglia vegetale non suoni come un’arbitraria convenzione che si deve memorizzare. Bisogna partire dai fiori e dagli ortaggi che fin dall’infanzia ci sono noti e ne conosciamo il nome e le caratteristiche, ma già raggrupparli per famiglie richiede l’uso di molte delle nostre facoltà. Lo studio deve essere attivo, la mente deve essere ben congiunta con gli organi corporei, si devono usare i piedi per camminare e raggiungere le piante da osservare, le mani devono essere allenate nella tenera età a quella presa di precisione che permette di compiere operazioni delicate quali il distacco di una corolla o la separazione di minuscoli stami. Visto che l’uomo ha cinque sensi è bene usarli tutti, anche se la vista in questo scritto ha un ruolo predominante. L’unico che sembra essere lasciato da parte è l’udito, la natura vegetale è di per sé silenziosa come silenziosi sono gli erbari che Rousseau produce in prima persona e insegna alla cugina come realizzare.