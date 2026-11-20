Con discussioni ricorrenti sull’opportunità di celebrare i volontari stranieri durante la guerra civile, e di continuare a cercare le loro fosse comuni
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Fonte: il Post
Le Brigate Internazionali dividono Madrid anche dopo novant’anni
20 Nov 2026 • 0 commenti
Con discussioni ricorrenti sull’opportunità di celebrare i volontari stranieri durante la guerra civile, e di continuare a cercare le loro fosse comuni
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