Il presidente Fernando Clavijo ha accusato il governo di «colonialismo»: la nave dovrebbe arrivare nelle prime ore di domenica mattina
Continua a leggere: Le Canarie non sono contentissime di accogliere la nave su cui è in corso un’infezione di hantavirus
Fonte: il Post
Le Canarie non sono contentissime di accogliere la nave su cui è in corso un’infezione di hantavirus
9 Mag 2026 • 0 commenti
Il presidente Fernando Clavijo ha accusato il governo di «colonialismo»: la nave dovrebbe arrivare nelle prime ore di domenica mattina
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