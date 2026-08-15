Le Canarie sono una mini Europa

«Ricordano una versione europea dell’Italia in miniatura di Rimini. Anche qui troviamo una versione miniaturizzata dei più importanti paesi europei. L’Italia nel nord di Fuerteventura e a Tenerife. L’Inghilterra a Tenerife sud. La Germania a La Gomera. I Paesi Bassi e la Spagna, ovunque. E ovviamente anche qui bisogna gestire overtourism e crisi migratorie»

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Fonte: il Post