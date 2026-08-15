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Le Canarie sono una mini Europa

Le Canarie sono una mini Europa

15 Ago 2026 di hookii0 commenti

«Ricordano una versione europea dell’Italia in miniatura di Rimini. Anche qui troviamo una versione miniaturizzata dei più importanti paesi europei. L’Italia nel nord di Fuerteventura e a Tenerife. L’Inghilterra a Tenerife sud. La Germania a La Gomera. I Paesi Bassi e la Spagna, ovunque. E ovviamente anche qui bisogna gestire overtourism e crisi migratorie»
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Fonte: il Post


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