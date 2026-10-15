Per proseguire lo sciopero anche a casa invitano ragazzi esterni alle classi per fare casino e renderle ingestibili
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Fonte: il Post
Le caotiche videochiamate con cui gli studenti francesi stanno sabotando la didattica a distanza
15 Ott 2026 • 0 commenti
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