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Le case nuove di Virginia Woolf e Vanessa Bell

Le case nuove di Virginia Woolf e Vanessa Bell

13 Giu 2026 di hookii0 commenti

«Che comunità stavano costruendo quei compagni, amici, amanti, intorno alle due sorelle? Come doveva essere assaporata quella libertà mentre la guerra incombeva? Eppure, lì, a Charleston e Monk’s House, la comunità di Bloomsbury stava ridisegnando l’arte, la letteratura e la morale vittoriana»
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Fonte: il Post


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