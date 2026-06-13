Le case nuove di Virginia Woolf e Vanessa Bell

«Che comunità stavano costruendo quei compagni, amici, amanti, intorno alle due sorelle? Come doveva essere assaporata quella libertà mentre la guerra incombeva? Eppure, lì, a Charleston e Monk’s House, la comunità di Bloomsbury stava ridisegnando l’arte, la letteratura e la morale vittoriana»

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Fonte: il Post