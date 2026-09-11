Le prime con un sindaco musulmano, Zohran Mamdani, e con sette momenti di silenzio anziché sei come al solito: questa volta anche per chi morì per problemi di salute causati dall’attentato
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Fonte: il Post
Le celebrazioni per l’11 settembre, a New York e non solo
11 Set 2026 • 0 commenti
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