Secondo un’inchiesta di BBC, decine di bambini sono stati concepiti con ovuli o spermatozoi di persone che non erano quelle scelte dai genitori
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Fonte: il Post
Le cliniche di Cipro Nord accusate di aver usato i donatori sbagliati per la fecondazione in vitro
19 Ago 2026 • 0 commenti
Secondo un’inchiesta di BBC, decine di bambini sono stati concepiti con ovuli o spermatozoi di persone che non erano quelle scelte dai genitori
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